Израиль накрыли мощные наводнения, шоссе 90 срочно перекрывают - подробности

Движение на дорогах затруднено, на месте работают правоохранители.

В результате сильного дождя и наводнения 13 сентября было закрыто для движения израильское шоссе 90. Движение на этом участке от перекрестка Неве Зоар до заводов Мертвого моря полностью перекрыто.

Об этом пишет "Детали".

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия, чтобы регулировать поток транспорта. На данный момент движение автомобилей все больше осложняется.

В результате сильных дождей сегодня утром на городских улицах образовались провалы и ямы. Одна из ям, глубиной чуть более полуметра, была замечена на улице Элиэзер Хофейн в Холоне. Полиция установила специальные знаки, чтобы обозначить опасное место, и направляет автомобилистов объезжать это место.

Вторая яма появилась на улице Шират-Геулим в Герцлии. Там также работают правоохранители.

Напомним, в Гуш-Дане из-за ливней забило канализацию. Там прошли проливные дожди, из-за которых в некоторых местах была забита канализация, в результате чего дренажные колодцы переполнились и сточные воды попали в море. В связи с этим, гражданам запретили купаться на некоторых пляжах.

Также сильный ливень прошел в Кфар-Касеме, в результате чего были затоплены улицы. Граждан призывают проявлять осторожность из-за сильных порывов ветра и грозовых дождей. Как известно, непогода накрыла нашу страну из-за шторма "Даниэль", который обрушился на Израиль.