В Гуш-Дане из-за ливней забило канализацию - израильтянам назвали пляжи, где нельзя купаться

Сточные воды были сброшены в море.

В ночь на среду, 13 сентября, в Гуш-Дане прошли проливные дожди, из-за которых в некоторых местах была забита канализация, в результате чего дренажные колодцы переполнились и сточные воды попали в море. В связи с этим, гражданам запретили купаться на некоторых пляжах.

Об этом сообщает издание "Детали".

В министерстве здравоохранения отметили, что это произошло у берегов Тель-Авива, Бат-Яма и Герцлии, поэтому морская вода на пляжах города загрязнена и купаться в ней опасно для здоровья.

В ведомстве отметили, что распоряжение будет действовать до тех пор, пока не прекратятся проливные дожди и эксперты не получать пробы морской воды. которые будут соответствовать нормальным показателям.

"Курсор" писал ранее, что на Израиль обрушились осадки, вызванные штормом "Даниэль", поэтому граждан призывают проявлять осторожность из-за сильных порывов ветра и грозовых дождей. После сильного ливня, прошедшего в Кфар-Касеме, улицы оказались затоплены.

Еще мы писали, что в Израиле официально еще не начался сезон дождей, но осадки, выпавшие сегодня в стране, уже повредили дорожное покрытие на некоторых участках. В частности, провалы были обнаружены в Холоне и Герцлии.

Напомним, что израильтян предупредили об ухудшении погодных условий. В некоторых регионах существует высокая угроза наводнений, температура воздуха снизится. Учитывая, что шторм "Даниэль" потерял свою разрушительную силу, то дожди в Израиле не продлятся долго.