В Кфар-Касеме прошел сильный ливень, улицы затоплены – опубликовано видео

В низинах на востоке и юге страны существует высокая угроза наводнений.

На Израиль обрушились осадки, вызванные штормом "Даниэль", поэтому граждан призывают проявлять осторожность из-за сильных порывов ветра и грозовых дождей. После сильного ливня, прошедшего в Кфар-Касеме, улицы оказались затоплены.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Израиль Сегодня".

На кадрах видно, как транспортные средства на дорогах пытаются справиться с грязевым потоком воды. Автомобили передвигаются медленно, чтобы избежать риска возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Похожая ситуация наблюдается по всей стране, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными. Особенно категорически запрещено заходить пешком или въезжать на транспортных средствах в русла ручьев и рек во время наводнения, потому что это опасно для жизни.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле официально еще не начался сезон дождей, но осадки, выпавшие сегодня в стране, уже повредили дорожное покрытие на некоторых участках. В частности, провалы были обнаружены в Холоне и Герцлии.

Еще мы писали, насколько транспортная система Израиля готова к сильным наводнениям, которые могут обрушиться на государство уже этой зимой.

Напомним, что израильтян предупредили об ухудшении погодных условий. В некоторых регионах существует высокая угроза наводнений, температура воздуха снизится. Учитывая, что шторм "Даниэль" потерял свою разрушительную силу, то дожди в Израиле не продлятся долго.