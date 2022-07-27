Израиль направил Хизбалле «строгие предупреждения» — СМИ

Согласно опубликованным во вторник сообщениям СМИ, Израиль направил «Хизбалле» «решительные предупреждения» по дипломатическим и военным каналам на фоне неоднократных угроз со стороны лидера террористической группировки Хасана Насраллы.

Сообщения, переданные Израилем через США и Францию, предупреждают террористическую группировку о том, что любые действия, предпринятые против морского газового месторождения Кариш, вызовут решительный ответ ЦАХАЛа, сообщил 12-й канал.

В понедельник в интервью Насралла предупредил, что все израильские наземные и морские «цели» находятся в пределах досягаемости ракет его группировки. Это была последняя на данный момент серия угроз еврейскому государству на фоне продолжающегося морского спора.

Он сказал, что «Хизбалла» будет действовать, если Израиль продвинется вперед с планами по добыче газа из газового месторождения Кариш — резервуара природного газа, расположенного в Восточном Средиземноморье.

Израиль и Ливан, у которых нет дипломатических отношений, вели косвенные переговоры при посредничестве США о правах на морское газовое месторождение, а также о демаркации морской границы между двумя странами.

По сообщению 12 канала, Израиль оказывает давление на Вашингтон, чтобы попытаться достичь соглашения с Ливаном в ближайшие недели — до того, как в сентябре он начнет добычу газа из Кариша. Насралла в понедельник предостерег Израиль от реализации таких планов в отсутствие морской сделки.

Ранее Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном.