Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном

Лидер «Хизбаллы» говорит, что война «гораздо более почетна, чем ситуация, к которой сейчас движется Ливан».

Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю, заявив, что беспилотники, отправленные недавно на газовое месторождение Кариш, были «только началом».

2 июля израильские военные заявили, что они успешно перехватили три беспилотника «Хизбаллы», которые направлялись к газовому месторождению Кариш у средиземноморского побережья Израиля.

В речи, посвященной 16-летию Второй ливанской войны, Насралла сказал, что невооруженные дроны были запущены «для того, чтобы люди, работающие в этом районе, знали, что они не в безопасности».

Лидер «Хизбаллы» заявил, что это была первая атака, в ходе которой в сторону Израиля одновременно были запущены три беспилотных летательных аппарата. «Пока БПЛА запускались из сектора Газа и Сирии, но по одному. Запишите это уравнение — мы доберемся до Кариша и всего, что за Каришем, и всего, что за ним… Если вы хотите помешать Ливану реализовать свое право на спасение за счет добычи нефти и газа, никто не сможет добывать нефть и газ», — сказал он.

«Нефть и газ — единственный способ выхода Ливана из кризиса, через который он проходит. Ситуация ужасная, и деньги, предоставленные Всемирным банком, не решат кризис», — сказал Насралла.

«Последние два месяца предоставили ценную возможность спасти Ливан, и мы должны воспользоваться ею сейчас. Рычаги влияния Ливана и единственный источник силы в переговорах о морской границе [с Израилем] — это его сопротивление и сила. Мы должны использовать это. Это не психологическая война, мы серьезно к этому относимся», — сказал он.

«У нас есть варианты в воздухе, на суше и на море. Они все на столе. Мы ответим соответствующей силой в нужное время и в нужном месте. Война гораздо почетнее той ситуации, к которой сейчас движется Ливан — разруха и голод», — добавил он.

Лидер «Хизбаллы» также направил прямую угрозу министру обороны Бени Ганцу, который после инцидента с БПЛА заявил, что Израиль будет «защищать свою инфраструктуру перед лицом любой угрозы», и обвинил «Хизбаллу» в «подрыве способности ливанского государства достичь соглашения» с Израиль над морской границей.

Ранее Курсор писал, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле. Министр обороны Израиля заявил, что страна и силовые структуры будут делать все для того, чтобы защищать интересы израильтян. «Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы», — заявил Ганц.

Курсор сообщал, что Ганц раскрыл новые детали атаки Хизбаллы на газовую платформу Кариш. Беспилотные летательные аппараты, запущенные «Хизбаллой» в направлении газовой платформы Кариш на прошлой неделе, были иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), подтвердил министр обороны Бени Ганц.