Израиль направил в Украину более миллиона пакетов гуманитарной помощи — посол

За последние дни Израиль доставил в разные районы Украины более миллиона пакетов гуманитарной помощи.

Об этом сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский, информирует портал Walla.

Отмечается, что Израиль помогает нуждающимся жителям Украины питьевой водой и продовольствием.

«Пайки были доставлены малообеспеченным жителям, сильно пострадавшим от войны», — сказал дипломат.

Бродский уточнил важность помощи «особенно ввиду повреждения электроэнергетической и водопроводной инфраструктуры по всей стране».

Как сообщал Курсор, накануне глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел виртуальную встречу с лидерами еврейских организаций и видными русскоязычными израильтянами. Он попросил их подтолкнуть Иерусалим к обеспечению Киева системами ПВО.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с террористическим государством, россия* — террористическое государство, которое сегодня использует Иран в своей борьбе против США и их союзников, включая Израиль, россия — это европейская «Хизбалла», — сказал Андрей Ермак, у которого отец еврей.

Он подчеркнул, что Израиль должен стать активным сторонником действий против россии и что еврейские организации могут влиять на позицию Израиля.

«Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является решающим в вопросе противовоздушной обороны, в которой Израиль действительно имеет большой опыт, а главное, у него есть эти системы», — сказал Ермак.

Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине, находящейся в состоянии боевых действий, гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!