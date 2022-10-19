Ганц: Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении

Министерство обороны Бени Ганц, что Иерусалим может построить в Украине, находящейся в состоянии боевых действий, гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ганц рассказал об этом во время выступления перед послами стран ЕС спустя день после того, как Украина заявила, что подаст официальный запрос на израильские системы ПВО, такие как Iron Dome. Министр исключил такой шаг.

«Израиль проводит политику поддержки Украины посредством гуманитарной помощи, поставок спасательных систем и оборонительного оборудования. Однако я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших возможностей, как мы это делали до сих пор», – сказал министр.

По словам Ганца, после разговора с представителями Украины в рамках расширения помощи и поставки спасательного оборудования израильская сторона обратилась за данными, которые позволят помочь построить в Украине и осуществить поставки умной системы оповещения, которая используется в Израиле против воздушных и других угроз.

У этой системы будут преимущества как в плане спасения жизней гражданских лиц, так и в направлении оповещений и сигналов тревоги в соответствующие районы. Технология предполагает сочетание радаров и электрооптических устройств для обнаружения приближающихся пусков, классификации размера и угрозы, которую они представляют, и определения на карте районов, находящихся в опасности. Граждане получают предупреждения через сирены, оповещения на свои телефоны и сообщения по телевидению и радио.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц исключает любые поставки оружия Украине.

Помимо этого, посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца.