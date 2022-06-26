Израиль направит гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Сильное землетрясение 22 июня на востоке Афганистана привело к гибели тысячи людей, разрушены целые районы, число пострадавших растет. Гуманитарная помощь от израильской неправительственной организации будет направлена пострадавшим.

Неправительственная израильская организация IsraAID организовывает поставку гуманитарного груза в Афганистан, который пострадал 22 июня от землетрясения на востоке страны. В результате катастрофы погибло более 1 000 человек, ранены около 2 000 жителей, разрушены тысячи домов.

IsraAID будет сотрудничать с местными партнерами для распределить предметов первой необходимости, в частности бинтов, шприцов, жгутов, обезболивающих средств и антибиотиков.

«Мы в IsraAID стремимся реагировать на гуманитарные кризисы по всему миру, где бы они ни происходили, и строить прочные отношения с пострадавшими сообществами», — сказал генеральный директор IsraAID Йотам Полизер.

Он заявил: «Благодаря эвакуации афганских граждан в прошлом году и нашей постоянной работе в Албании с афганскими беженцами, мы познакомились с этими удивительными людьми и их общинами. После разрушительного землетрясения мы подтверждаем наше долгосрочное обязательство помогать им восстанавливать свою жизнь.»

Землетрясение магнитудой 6,1 балла вызвало много жертв на востоке Афганистана и ощущалось даже в Пакистане и Индии. Спасательные операции продолжаются, и есть опасения, что число жертв будет расти.

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