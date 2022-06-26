COVID-19 в Израиле: количество серьезных случаев продолжает расти

С начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года в Израиле зарегистрировано 10 926 смертей, связанных с коронавирусом, 16 из которых произошли за последние семь дней.

В субботу утром в Израиле было зарегистрировано в общей сложности 6 267 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число активных случаев в стране достигло 54 603, согласно обновленной информации министерства здравоохранения, опубликованной в воскресенье утром.

Из них 255 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 41 человек интубирован, еще два человека подключены к аппаратам ЭКМО. Около 15 000 тестов ПЦР и антигенов, проведенных в течение дня в субботу, составили 41,54% положительных результатов.

Индекс репродукции в настоящее время составляет 1,22, продолжая тенденцию к снижению, которая наблюдалась в последние дни. Тем не менее, несмотря на то, что это число, похоже, снижается, все же есть основания для беспокойства, поскольку оно все еще значительно превышает 1, и поэтому болезнь продолжает распространяться с повышенной скоростью.

Хотя общее число новых случаев заражения COVID-19, зарегистрированных в субботу, ниже, чем в предыдущие дни, когда несколько дней подряд было зарегистрировано более 10 000 новых случаев, этого и следовало ожидать, поскольку в выходные дни тестирование всегда намного ниже.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.