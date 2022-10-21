Израиль нарушает свои обязательства, взятые Беннетом перед ООН

Обещание Израиля снизить уровень выбросов парниковых газов никак не зафиксировано в официальных документах правительства, что может привести к международному скандалу.

Выступая в прошлом году в ООН, Беннетт заявил о целях Израиля достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, хотя на практике обязался сократить выбросы лишь на 85%.

В итоге Израиль не пересмотрел своих целей по сокращению выбросов парниковых газов в документах, представленных перед климатическим саммитом ООН в Египте, тем самым нарушив обязательство, объявленное в прошлом году тогдашним премьер-министром Нафтали Беннетом.

Израиль и Турция — единственные две страны в ОЭСР, не взявшие на себя обязательств достичь нулевого уровня выбросов к середине века.

Тот факт, что обещание Израиля достичь снижения уровня выбросов никак не отражен в официальных документах, может вызвать международное осуждение.

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри поговорил с министром охраны окружающей среды Тамар Зандберг и призвал Израиль повысить свои цели и также выполнить взятые обязательства.

Министерство иностранных дел недавно опубликовало призыв изменить правительством свою позицию и принять резолюцию, устанавливающую нулевую цель по выбросам, которую продвигает министерство охраны окружающей среды, чтобы избежать ущерба для международного положения и обязательств Израиля.

Ранее Курсор писал, что Google запустила в Израиле региональные облачные услуги: чем это выгодно стране.

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