Лапид прокомментировал доклад ООН об «израильской оккупации»

«Антисемитским и ложным» назвал Лапид отчет следственной комиссии ООН, опубликованный в четверг вечером. В нем говорилось об «израильской оккупации».

Премьер-министр Яир Лапид жестко высказался о докладе ООН, осудившем «израильскую оккупацию».

Премьер-министр Лапид назвал отчет ООН об операции «Wall Guard», в котором осуждается «израильская оккупация», «антисемитским и ложным».

Лапид сказал: «Именно потому, что я не был премьер-министром во время операции «Страж стен», я чувствую себя обязанным подчеркнуть: отчет ООН об этой операции является предвзятым, ложным, подстрекательским и крайне несбалансированным».

Вчера вечером (в четверг) Организация Объединенных Наций опубликовала выводы следственной комиссии, согласно которым «имеются разумные основания для выводов о незаконности израильской оккупации палестинских территорий в соответствии с международным правом».

Премьер-министр Лапид заявил: «Не всякая критика Израиля является антисемитизмом, но этот отчет был точно написан антисемитами и является явно антисемитским отчетом».

Ранее Курсор писал о новых правила въезда для иностранцев в Иудею и Самарию: что изменилось. Правила вступили в силу после того, как Израиль отменил спорный пункт, который требовал, чтобы посетители уведомляли Израиль, если они начинают отношения с палестинцем.

Напомним, что посол США в Израиле обеспокоен новой политикой безопасности Израиля. Посол США Том Найдс опубликовал резкое заявление относительно новой политики в отношении въезда иностранных граждан в ПА.