Израиль не разрешает палестинцам из Иудеи и Самарии вылетать из аэропорта Рамон — СМИ

Израиль по соображениям безопасности не разрешает большинству палестинцев, проживающим в Иудее и Самарии, вылетать из аэропорта Бен-Гурион.

Израиль отложил пилотный план, позволяющий палестинцам из Иудеи и Самарии вылетать из аэропорта Рамон недалеко от Эйлата, который должен был начаться в этом месяце.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Этот план был частью серии жестов, которые Израиль сделал палестинцам с прицелом на стремление администрации президента США Джо Байдена облегчить их маршруты передвижения.

Палестинцы, которые хотят выехать за границу, должны покинуть территорию Иудеи и Самарии через переход через мост Алленби, чтобы они могли вылететь из международного аэропорта Королевы Алии в Аммане в соседней Иордании.

Переход открыт с 08:00 до 23:30 с воскресенья по четверг и с 08:00 до 15:30. Ограниченное время работы плюс заторы на переходе делают международные поездки особенно обременительными для палестинцев.

Израиль пообещал США, что к концу сентября откроет круглосуточный контрольно-пропускной пункт Алленби.

Отдельно он также стремился открыть аэропорт Рамон для палестинцев и намеревался предоставить автобусы из Иудеи и Самарии до терминала для палестинцев, прошедших проверку безопасности.

Палестинская администрация выступила против этого плана, отметив, что она предпочитает, чтобы Израиль восстановил аэропорт Атарот на окраине Иерусалима, который был закрыт в 2000 году в начале Второй интифады. Возрожденный аэропорт позволит палестинцам напрямую входить в терминал из зоны А на территории Иудеи и Самарии, что уменьшит проблемы с безопасностью.

По условиям первоначального плана, палестинцы будут иметь доступ к двум рейсам в неделю в Турцию, один в Анталию, а другой в Стамбул. В каждом самолете будет 220 мест.

Управление аэропортов Израиля объявило о задержке, заявив: «Спецрейсы для жителей Иудеи и Самарии, которые должны были вылетать из аэропорта Рамон и которые должны были выполняться иностранными компаниями, были отложены. Когда будет выбрана новая дата для плана, мы сообщим СМИ и общественности».

Ранее Курсор писал, что время полета из США в Израиль сократится вдвое. American Airlines, крупнейшая в мире авиакомпания, приобрела 20 самолетов Boom Supersonic Overture с возможностью покупки еще 40, что сократит время полета вдвое.

Курсор сообщал о цифровой революции в аэропорту Бен-Гурион: вводится новшество при регистрации. В аэропорту Бен-Гурион запускается система самообслуживания при регистрации пассажиров. Можно будет быстро и удобно самому взвесить свои чемоданы и распечатать необходимые бирки.