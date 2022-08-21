Цифровая революция в аэропорту Бен-Гурион: вводится новшество при регистрации

В аэропорту Бен-Гурион запускается система самообслуживания при регистрации пассажиров. Модно будет быстро и удобно самому взвесить свои чемоданы и распечатать необходимые бирки.

Начиная со следующего года аэропорт Бен-Гурион вводит изменения для увеличения скорости обслуживания пассажиров.

Администрация аэропорта Израиля объявила в воскресенье, что запланирована настоящая цифровая революция.

Благодаря инвестициям в два миллиона шекелей, в аэропорту будут установлены станции самообслуживания, которые позволят ускорить процесс регистрации, уменьшит время ожидания и увеличит пассажиропоток.

В новых киосках самообслуживания пассажиры смогут взвесить свои чемоданы и распечатать необходимые бирки, чтобы затем зарегистрировать их. Теги можно будет просканировать рядом с конвейерной лентой, на которой путешествующие смогут сдать и разместить свои сумки.

Такие киоски уже ввели в некоторых аэропортах США. В настоящее время около половины израильских путешественников регистрируются онлайн заранее до прибытия в аэропорт.

Ранее «Курсор» писал, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов.

Также мы сообщали, что израильский самолет, летевший в москву, совершил экстренную посадку в Азербайджане. Самолет, вылетевший из аэропорта Бен-Гурион, приземлился в Баку, и ожидается, что он продолжит свой путь до конечного пункта назначения. Пассажир был снят с рейса.

Наш сайт информировал, что в скором времени откроются новые авиарейсы из Израиля в Грузию и на Кипр.

Еще напомним, что названы аэропорты мира, из которых самолеты чаще всего вылетают с опозданием.