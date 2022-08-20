Время полета из США в Израиль сократится вдвое

American Airlines, крупнейшая в мире авиакомпания, приобрела 20 самолетов Boom Supersonic Overture с возможностью покупки еще 40, что сократит время полета вдвое, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Таким образом, перелет из Тель-Авива в Нью-Йорк, который в настоящее время занимает около десяти с половиной часов, займет немногим более пяти часов.

Согласно пресс-релизу, окончательный производственный проект Overture планируется выпустить в 2025 году, а первые пассажиры будут перевозиться к 2029 году.

Он рассчитан на перевозку от 65 до 80 пассажиров со скоростью, в два раза превышающей скорость самого быстрого современного коммерческого самолета. Оптимизированный для скорости, безопасности и устойчивости, Overture также предназначен для полетов по более чем 600 маршрутам по всему миру.

«Глядя в будущее, сверхзвуковые путешествия станут важной частью нашей способности предоставлять услуги нашим клиентам, — сказал Дерек Керр, финансовый директор American. и наши клиенты».

Ранее Курсор писал о том, какие направления летнего отдыха израильтяне ищут в Google чаще всего. Согласно результатам опроса, опубликованного Google, ожидается, что 56% израильтян будут летать в этом году так же часто, как и до коронавируса.

Наша редакция писала, что эксперты заявили, что израильтяне могут не надеяться на спад цен на рейсы в Азию. Несмотря на открытие воздушного пространства Саудовской Аравии, рост цен на топливо и отсутствие конкуренции на рейсах в восточном направлении из Израиля означают, что авиабилеты не станут дешевле.

В Израиле запускают международные рейсы из аэропорта Рамон. В аэропорту Рамон нет длинных очередей, пассажирам нужно прибыть всего за два часа до вылета, и будет бесплатная долгосрочная парковка.

Напомним, что пассажирам с севера будет предоставлена ​​услуга ранней регистрации в аэропорту Хайфы за день до их рейса.