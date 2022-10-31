Израиль облегчит въезд для правнуков российских евреев, спасающихся от призыва

Правнуки прибывающих из россии евреев, у которых есть родственники в Израиле, смогут оставаться в стране на время войны, даже если они не имеют права на получение гражданства в соответствии с Законом о возвращении.

Израиль упростит процесс въезда в страну для россиян с еврейскими предками, которые обычно не имеют права на алию, после начала массовой мобилизации в россии*.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, правнуки прибывающих из россии евреев, у которых есть родственники в Израиле, могут оставаться в Израиле на время войны, даже если они не имеют права на получение гражданства в соответствии с Законом о возвращении, который применяется только к потомкам евреев в третьем поколении.

«Кроме того, управление народонаселения и иммиграции и организация «Натив», перед которой стоит задача проверки права на репатриацию граждан из бывшего Советского Союза, сформулируют схему, облегчающую им въезд в Израиль. … Туристическая виза, выданная этим гражданам россии, может быть продлена на 30 дней каждый месяц», — говорится в сообщении.

В то же время иммигрантам из россии в соответствии с новыми правилами не будет выдаваться разрешение на работу, при этом либеральная политика в отношении тех, кто нанимает на работу граждан россии, будет аналогична нынешней политике в отношении украинцев, находящихся в настоящее время в Израиле.

Как сообщал Курсор, в россии до сих пор нет указа об окончании мобилизации, несмотря на заявления чиновников. О появлении обещают проинформировать дополнительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!