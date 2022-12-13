Израиль объявил четвертый раунд тендеров на разведку газа — СМИ

Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля объявило о проведении четвертого раунда тендеров на получение лицензий на разведку природного газа на шельфе.
Об этом информирует портал Globes.
Отмечается, что новый тендер последовал за изменением политики уходящего министра национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Карин Эльхарар, которая в прошлом году заявила, что новые тендеры проводиться не будут.
«Эльхарар подверглась резкой критике с начала российско-украинской войны и последовавшего за этим энергетического кризиса в Европе — в частности, из-за огромного спроса на природный газ», — пишет издание.
Также уточняется, что в рамках новой тендерной процедуры будут предложены четыре лицензии на разведку газовых месторождений.
«Решение о продаже участков пакетами лицензий, по мнению Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов, призвано обеспечить более точное сопоставление районов поиска с существующими геологическими структурами в море, которые могут содержать природные ресурсы», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, израильская компания NewMed Energy подписала соглашение о разведке и добыче природного газа у побережья Марокко совместными усилиями с Adarco Energy Limited, о чем две компании объявили во вторник, 6 декабря.
Разведка будет проводиться на лицензионном участке Boujdour Atlantique в Марокко в Атлантическом океане в ожидании одобрения регулирующих органов. Согласно соглашению, NewMed и Adarco будут владеть по 37,5% акций лицензии сроком на восемь лет.
Также Курсор информировал о том, что Палестина договорилась с Египтом о добыче газа с месторождения Марин. Соответствующее соглашение подписали Палестинский инвестиционный фонд, Международная ассоциация подрядчиков и Египетская газовая компания Egyptian Natural Gas Holding Company.