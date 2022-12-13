Израиль объявил четвертый раунд тендеров на разведку газа — СМИ

Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля объявило о проведении четвертого раунда тендеров на получение лицензий на разведку природного газа на шельфе.

Об этом информирует портал Globes.

Отмечается, что новый тендер последовал за изменением политики уходящего министра национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Карин Эльхарар, которая в прошлом году заявила, что новые тендеры проводиться не будут.

«Эльхарар подверглась резкой критике с начала российско-украинской войны и последовавшего за этим энергетического кризиса в Европе — в частности, из-за огромного спроса на природный газ», — пишет издание.