Израиль обыграл Южную Африку со счетом 3:1 в Кубке Дэвиса

Ветераны тенниса Йони Эрлих и Даниэль Цукерман вышли на корт в Кирья Холл в Ашдоде и обыграли ЮАР со счетом 6:7(3), 6:3.

В субботу Израиль одержал домашнюю победу со счетом 3:1 в плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса-2022 над ЮАР.

Победа подняла Израиль на этап матчей Мировой группы I, который будет сыгран в середине сентября и сможет привести к выходу в финальный квалификационный уровень, в то время как Южная Африка примет участие в матчах Мировой группы II.

Good news from Ashdod as @Israel_Tennis defeats South Africa 3 matches to 1 in @DavisCup. Yshai Oliel plays hero with two singles wins. On to the "group stage" in September… whatever that means. pic.twitter.com/pEsKzSRMwp — ארתור לֶנק آرثر لينك (@ArthurLenk) March 5, 2022

Победа Израиля была достигнута на крытом корте в южном прибрежном городе Ашдод на глазах около 1500 болельщиков.

Эрлих, являющийся капитаном израильской команды, ровно через месяц отпразднует свое 45-летие, однако он не позволяет возрасту повлиять на себя и продолжает играть на высочайшем уровне мирового парного тенниса. Помогают ему чудесные способности Цукермана, который занимает 661-е место в мире в одиночном разряде. После поражения прошлой ночью в одиночном разряде (6:4 и 6:4) Ллойду Харрису, он может гордиться тем, что ему удалось усложнить жизнь паре из ЮАР.

Ранее Курсор писал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.

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