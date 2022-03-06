Израиль обыграл Южную Африку со счетом 3:1 в Кубке Дэвиса

В субботу Израиль одержал домашнюю победу со счетом 3:1 в плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса-2022 над ЮАР.
Победа подняла Израиль на этап матчей Мировой группы I, который будет сыгран в середине сентября и сможет привести к выходу в финальный квалификационный уровень, в то время как Южная Африка примет участие в матчах Мировой группы II.
Победа Израиля была достигнута на крытом корте в южном прибрежном городе Ашдод на глазах около 1500 болельщиков.
Эрлих, являющийся капитаном израильской команды, ровно через месяц отпразднует свое 45-летие, однако он не позволяет возрасту повлиять на себя и продолжает играть на высочайшем уровне мирового парного тенниса. Помогают ему чудесные способности Цукермана, который занимает 661-е место в мире в одиночном разряде. После поражения прошлой ночью в одиночном разряде (6:4 и 6:4) Ллойду Харрису, он может гордиться тем, что ему удалось усложнить жизнь паре из ЮАР.
Ранее Курсор писал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.