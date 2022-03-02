Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила россиянку на турнире Монтеррее

Ранее Элина Свитолина отказалась играть против теннисисток из России и Беларуси из-за вторжения оккупационных войск в Украину, однако вышла на корт после того, как руководящие органы тенниса пошли на ее условия.

Элина Свитолина надела желто-синие цвета флага Украины и обыграла Анастасию Потапову из России со счетом 6:2, 6:1 во вторник в первом раунде Monterrey Open. Она решила, что сделает больше для своей страны, если сыграет этот матч, а не будет бойкотировать его.

Свитолина ранее заявила, что не будет играть против Потаповой в Мексике или против каких-либо других соперников из России или Беларуси до тех пор, пока Международная федерация тенниса и мужские и женские теннисные туры не запретят спортсменам из этих стран использовать национальные символы, флаги или гимны.

Руководящие органы тенниса ответили на ее ультиматум и опубликовали во вторник заявление, подтверждающее, что российским и белорусским игрокам будет разрешено играть на высшем уровне, но без национальных флагов.

«Сегодня для меня был особенный матч, — сказала 27-летняя Свитолина. — У меня очень грустное настроение, но я счастлива, что играю здесь в теннис. Я была сосредоточена. Я выполняла миссию для своей страны».

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Свитолина также сказала, что все призовые, которые она заработала за матч, пойдут на украинскую армию. И это 31 тысяча долларов.

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Напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.

Также Курсор писал, что финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

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