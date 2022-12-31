Израиль одобрил гранты на производство в стране 12 иностранных кинолент

В ближайшем времени в Израиле начнется производство 12 кинолент, представители профильных ведомств уже одобрили гранты на сумму 23 миллионов шекелей.

Об этом пишет «НЭП».

Всего в межведомственную комиссию, куда входят представители минкульта, министерства туризма, министерства иностранных дел и Управления по инвестициям минэкономики, обратились 19 продюсерских компаний, запросивших 51 млн шекелей, а это в два раза больше бюджета, выделенного на программу.

В ведомстве говорят, что утвержденные заявки привлекут инвестиции в съемку фильмов и сериалов в нашей стране на сумму более 172 млн шекелей. Одобрены заявки от таких мировых киностудий как Warner Bros., Fremantle Media, а также других компаний из США, Канады, Франции и других стран.

В Управлении по инвестициям минэкономики говорят, что в следующем году будут и дальше продолжать программу поощрения производства кинофильмов в Израиле. В ближайшие годы на это государство планирует выделить 45 миллионов шекелей.

«Курсор» писал ранее, что в этом году представлять израильский кинематограф на кинофестивале «Оскар» будет фильм «Кино Сабайя» (Cinema Sabaya), ставший сегодня лауреатом премии «Офир».