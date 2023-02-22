Израиль одобрил строительство более 400 единиц жилья в Иудее и Самарии

Высший плановый комитет гражданской администрации Израиля в среду одобрил строительство более 400 единиц жилья в городе Элазар в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Элазар расположен в группе общин Гуш-Эцион, примерно в 17 километрах к югу от Иерусалима и к западу от города Эфрат. Дома будут построены в районе Элазара Нетив ха-Авот, где четыре с половиной года назад по постановлению Верховного суда было снесено 15 домов.

Демонтаж был произведен в июне 2018 года. В то время глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман разработал официальную резолюцию, в которой говорилось, что сотни единиц жилья будут построены точно на месте 15 домов.

«Сегодня мы имеем честь закрыть круг, который открылся ровно шесть лет назад, когда я взял на себя роль председателя совета. Тогда суд ответил тем, кто пытался спасти свои дома, — разрушив их. Сегодня это «проклятие» стало благословением с новыми разрешениями», – заявил Нееман.

В дополнение к строительству Элазара было утверждено более 1000 единиц жилья по всему Гуш-Эциону. Кроме того, восточная община Гуш Пней-Кедем была официально зарегистрирована в Земельном реестре Израиля.

Это объявление было сделано на фоне принятого 20 февраля премьер-министром Биньямином Нетаниягу решения заморозить планы по урегулированию правового статуса дополнительных аванпостов в Иудее и Самарии на следующие несколько месяцев, хотя он не уточнил точных сроков. Замораживание не распространяется на принятое ранее в этом месяце решение о разрешении девяти таких общин в ответ на серию смертоносных террористических атак в Иерусалиме.

Ранее «Курсор» сообщал, что Смотрич жестко высказался о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии.