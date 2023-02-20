Смотрич жестко высказался о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил в понедельник, что Израиль продолжит расширять еврейские поселения в Иудее и Самарии, несмотря на обещание премьер-министра Нетаниягу администрации президента США Джо Байдена «заморозить поселения».

Об этом информирует Haaretz.

Отмечается, что лидер ультраправых сделал соответствующее заявление на заседании Кнессета.

«Строительство в Иудее и Самарии будет продолжаться. Планирование будет продолжено. Мы делаем то, что обещали», — добавил он, сославшись на неуказанный пункт в решении правительства, который «позволяет продолжать строительство поселений».

Как сообщал Курсор, министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании и Италии во вторник, 14 февраля, выступили с совместным заявлением относительно строительства новых поселений в Иудее и Самарии.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что стороны «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

До этого Курсор информировал о том, что Кабинет министров одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: « Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.