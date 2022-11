Израиль официально вводит в эксплуатацию корабельную версию «Железного купола»

В министерстве обороны и ВМС Израиля заявили о том, что официально вводят в эксплуатацию корабельную версию системы ПВО «Железный купол».

Об этом сообщает ведомство на своей странице в Twitter.

Система C-Dome, разработанная концерном Rafael, в прошлом месяце успешно завершила испытания на борту корвета класса Sa’ar 6, имитируя угрозы, с которыми может столкнуться на море в будущем. Тесты включали в себя успешное обнаружение и перехват целей. Новым корветам Sa’ar 6 поручено охранять газовые платформы у побережья страны, а также его судоходные пути.

В минобороны отметили, что усовершенствованная система представляет собой значительное дополнение к оборонным возможностям ВМС Израиля в широком спектре задач, включая охрану стратегических объектов и поддержание регионального морского превосходства Государства Израиль.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как корабельная версия «Железного купола» перехватывает во время учений ракету, запущенную с другого корабля. Также C-Dome успешно противостояла беспилотным летальным аппаратам.

Министр обороны Бени Ганц отметил, что система «экспертно выявляла угрозы и успешно их перехватывала».

«C-Dome способствует дальнейшей оперативной гибкости и стала частью многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны Израиля», — добавил он.

“Naval Iron Dome”: Successful C-Dome interception test aboard INS ‘Oz’ from the Sa’ar 6 ‘Magen’ Class Corvette constitutes the final stage of the naval interception system’s operationalization. pic.twitter.com/5n5iXkpm9y

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 17, 2022