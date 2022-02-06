Израиль опасается, что новая ядерная сделка позволит Ирану получить ядерное оружие

Соглашение 2015 года останавливало Иран на расстоянии примерно года до накопления материала, достаточного для создания бомбы. В Израиле опасаются, что новое соглашение — приблизит Исламскую республику к получению ядерного оружия.

В Израиле опасаются, что следующая ядерная сделка даст возможность Тегерану получить ядерное оружие всего через несколько месяцев после подписания документов.

Об этом сообщили на телеканале «КАН».

Напомним, что вчера в администрации Белого дома решили частично снять санкции с Ирана. В самой же Исламской Республике заявили, что этого недостаточно. Примечательно, что от предварительных требований к Тегерану в Штатах отказались.

Анонимный источник из США заявил журналистам КАН, что расстояние до ядерной бомбы в несколько месяцев – лучше, чем в несколько недель.

Ранее Курсор сообщал, что Иран заявил, что имеет право продолжать ядерные исследования и разработки.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Иране отметили, что США якобы должны предоставить гарантии для возобновления ядерной сделки 2015 года.

Еще напомним, что в США начали отменять санкции против Ирана.

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