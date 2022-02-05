В Иране заявили, что частичное снятие санкций США — это недостаточно

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян приветствовал ослабление санкций США, призванных побудить Тегеран вернуться к ядерной сделке 2015 года, но назвал этот шаг «недостаточным».
Об этом сообщает Times of Israel.
«Реальная и объективная отмена некоторых санкций может быть истолкована как проявление доброй воли, о которой говорят американцы», — заявил Амир-Абдоллахян.
«Добрая воля, с нашей точки зрения, означает, что на местах происходит что-то ощутимое», — сказал Амир-Абдоллахян.
Амир-Абдоллахян повторил, что одним из «главных вопросов» переговоров является получение гарантий того, что США больше не выйдут из сделки 2015 года.
«Мы ищем и требуем гарантий в политической, правовой и экономической сферах», — сказал он, добавив, что «по некоторым направлениям достигнуты договоренности».
Ранее редакция писала, что в США начали отменять санкции против Ирана.
Кроме того, Курсор сообщал, что кампания по ослаблению Ирана будет вестись по нескольким направлениям.
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