Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф

Яир Лапид провел заседание по «оценке ситуации» с МИД и Советом национальной безопасности по вопросу закрытия Сохнут. Израильская делегация намерена выехать в москву для попытки урегулирования вопроса.

Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии* запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент, сообщает 13 канал новостей.

Канцелярия премьер-министра заявила в четверг, что на следующей неделе израильская делегация направится в москву для встречи с российскими официальными лицами.

Министерство юстиции рф подало заявление в московский окружной суд, требуя «расформировать» деятельность Еврейского агентства в стране.

Израильские чиновники считают это дело больше дипломатическим, чем юридическим, несмотря на заявления россии. Его оценивают как ответ рф на позицию Израиля по поводу ее вторжения в Украину.

В четверг премьер-министр Яир Лапид провел заседание по «оценке ситуации» с МИД и Советом национальной безопасности по этому вопросу. Ожидается, что Лапид проведет дополнительную встречу в воскресенье, до отъезда делегации.

«Курсор» писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!