Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль — СМИ

«Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Сотрудники Еврейского агентства собирают вещи и переосмысливают свою деятельность», — сказал источник, близкий к агентству, и добавил, что в сложной правовой ситуации в россии нет решения, и поэтому необходимо создать систему, которая позволит подать заявку на междугороднюю алию.

Несмотря на то, что процесс репатриации может перейти на онлайн-платформу, пожилым людям это будет неудобно, потому что личного общения больше не будет. Источник в агентстве пояснил, что без возможности продвигать репатриацию в россию уровень иммиграции резко снизится в ближайшие годы.

У агентства всего несколько израильских шлихим (эмиссаров) в россии и около 100 местных сотрудников. Неясно, что станет с этими сотрудниками, если Еврейское агентство все-таки будет вынуждено прекратить деятельность в рф.

«Совместная делегация из канцелярии премьер-министра и министерств иностранных дел, юстиции, репатриации и интеграции будет направлена ​​в россию для обеспечения продолжения деятельности Еврейского агентства», — заявил в четверг премьер-министр Яир Лапид.

В состав делегации в основном войдут юрисконсульты из различных министерств. По словам источника в правительстве, несмотря на то, что эти юристы не имеют полного представления о российской системе правосудия, они намерены показать москве, что правительство Израиля «серьезно» относится к своим намерениям решить этот вопрос.

«Еврейская община в россии тесно связана с Израилем, и ее значение затрагивается в любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работать по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекращалась», — сказал Лапид.

Ожидается, что Лапид встретится завтра, 24 июля, с министром Алии и интеграции Пниной Тамано-Шата и исполняющим обязанности председателя Еврейского агентства Яаковом Хагоэлем. Он пригласил и других министров из бывших советских республик. Лапид будет консультироваться с ними по поводу возможных стратегий.

Сообщается, что около 30 000 граждан рф подали заявления на алию с тех пор, как москва вторглась в Украину в конце февраля. Кроме того, около 5 000 россиян получили разрешение на репатриацию.

Однако уровень иммиграции из россии в Израиль ниже, чем был бы, поскольку рейсов между двумя странами практически нет. Большинство авиакомпаний из западных стран прекратили полеты в рф из-за международных санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

По словам источников в агентстве, ежедневно в различные офисы агентства по всей рф прибывает около 1 000 человек с намерением совершить алию, но не все из них соответствуют требованиям.

Ранее Курсор писал, что в россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор писал, что россия требует ликвидации Еврейского агентства.

Также мы информировали, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут.

Курсор писал, что российские власти три года расследовали дело Еврейского агентства.

Наша редакция писала, что россия потребовала от Еврейского агентства прекратить деятельность в стране.

Напомним, что министр алии и интеграции прокомментировала запрет деятельности Сохнута в россии.