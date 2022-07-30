Израиль опасается технических проблем с истребителями F-35

В истребителях F-35 обнаружены проблемы с картриджами, которые применяются для взрыва катапультируемых кресел. В связи с этим Израиль сажает флот и начинает проверку всех самолетов этой модели.

ВВС Израиля проверят свои истребители F-35 после сообщения, что США сняли с вооружения большую часть своего парка истребителей 5-го поколения из-за выявленных проблем с механизмом катапультирования.

Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

«ВВС получили информацию о том, что в катапультируемых креслах истребителей F-35 обнаружена проблема, имеющая низкие риски. Было получено указание провести испытания в течение следующих 90 дней», — заявили в ЦАХАЛе.

Военно-воздушные силы США в пятницу заявили, что временно снимают с вооружения самолеты F-35. Пресс-секретарь Алекси Уорли сообщила, что эта мера принята от «избытка осторожности».

«Подразделения ВВС США выведены из строя 29 июля, чтобы ускорить процесс проверки», — сказала она и пояснила, что проблемы связаны с картриджами, используемыми для взрыва катапультируемых кресел в случае чрезвычайной ситуации.

Поскольку Израиль координирует свои действия с военными США и Объединенным программным управлением (JPO) F35, то в ближайшее время будет принято решение о посадке израильского флота, приказ должен дать командующий ВВС Томер Бар.

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