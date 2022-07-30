Авиакомпания Delta Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив

Американская авиакомпания Delta Airlines заявила о своем возвращении на маршрут между Атлантой и Тель-Авивом, который обслуживала с 2006 по 2011 годы.

У клиентов авиакомпании Delta скоро появится больше направлений для путешествий. В марте 2023 года она возобновляет рейс между Атлантой и Тель-Авивом.

Об этом сообщается на сайте компании.

Известно, что полеты по маршруту начнутся 8 марта и будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Обслуживать маршрут будет Airbus A350, в котором для клиентов предлагают на выбор четыре варианта обслуживания: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ и основной салон.

«Поистине удивительно, что Delta восстанавливает свой маршрут Атланта-Тель-Авив, который первоначально был запущен более 16 лет назад», — заявила консул и директор по южному региону США в Министерстве туризма Израиля Яэль Голан.

Старший вице-президент Delta по сетевому планированию Джо Эспозито отметил, что предоставление клиентам нового и дополнительного доступа к этим международным культурным центрам является важным фактором в стремлении компании соединить мир.

«Курсор» писал ранее, что с августа Arkia запускает рейсы из аэропорта Рамон недалеко от Эйлата по международным направлениям — в Ларнаку на Кипре и в Батуми, черноморский курорт в Грузии.

Еще мы писали, что израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. рассматривает возможность запуска прямых рейсов в Токио и Мельбурн.