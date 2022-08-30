Израиль отказывает во въезде сотрудникам ООН — верховный комиссар по правам человека

По словам Мишель Бачелет, в 2020 году у 15 международных сотрудников офиса в Палестине «не было иного выбора, кроме как уехать».

Израиль отказывает во въезде сотрудникам Организации объединенных наций (ООН) по правам человека.

Об этом заявила верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, сообщает The Jerusalem Post.

«Я пыталась найти решение этой ситуации, но Израиль по-прежнему отказывается вмешиваться», — сказала Бачелет.

Она объяснила, что в 2020 году у 15 международных сотрудников офиса верховного комиссара по правам человека в Палестине, который работает в стране уже 26 лет, «не было иного выбора, кроме как уехать».

«Последующие запросы на получение виз и продление виз остаются без ответа в течение двух лет», — отметила Бачелет.

По ее словам, Израиль не действовал добросовестно, когда дело доходило до обработки заявлений на получение визы. При этом она призвала правительство «выполнить свои международные обязательства в этом отношении».

Бачелет, считает, что как государство-член ООН, Израиль обязан разрешать въезд сотрудникам организации, а «визовый вопрос» возникает в то время, когда Израиль предпринимает шаги против правозащитных организаций, действующих на палестинских территориях.

«В связи с этим возникает вопрос, что именно пытаются скрыть израильские власти», — сказала верховный комиссар, пояснив, что среди прочего в задачу сотрудников ООН входит мониторинг нарушений прав человека.

«Мы публично сообщаем о нарушениях со стороны Израиля, а также о нарушениях со стороны Государства Палестина, ХАМАС в Газе и палестинских вооруженных групп. Мы также оказываем основную поддержку палестинскому правительству, чтобы помочь ему улучшить соблюдение международных обязательств в области прав человека», — сказала Бачелет.

По ее словам, «мы будем продолжать выполнять свой мандат и требовать доступа на оккупированную палестинскую территорию для наших сотрудников в соответствии с обязательствами Израиля как государства-члена ООН».

Как сообщает издание, в министерстве иностранных дел Израиля от комментариев по данной ситуации отказались.

Как сообщал Курсор, верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ужасы, которые российские оккупанты сотворили в Мариуполе, останутся в памяти многих поколений и даже оставят след на них.

На этой неделе Курсор информировал о том, что Мишель Бачелет осудила период времени, прошедший с тех пор, как президент рф* путин направил войска в соседнюю страну, как «невообразимо ужасающий». Она также призвала путина «прекратить вооруженные нападения на Украину».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!