Ракетный удар по вокзалу в Чаплино: новые детали трагедии

Трагедия произошла после того, как Зеленский предупредил украинцев о возможности «жестокой» российской провокации.

Число погибших в результате ракетного обстрела россией* в день празднования Дня независимости Украины возросло до 25 человек, включая 11-летнего мальчика, найденного под обломками дома, и 6-летнего ребенка, убитого из-за возгорания автомобиля возле железнодорожного вокзала, который получил удар.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предоставил обновленные данные о жертвах теракта в среду. По его словам, травмы получил 31 человек.

Удар послужил жестоким и болезненным напоминанием о том, что россия способна применять военную силу, от которой больше всего страдают мирные жители и которая проверяет стойкость Украины после шести месяцев изнурительной войны.

В четверг в Женеве глава ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила период времени, прошедший с тех пор, как президент рф путин направил войска в соседнюю страну, как «невообразимо ужасающий». Она также призвала путина «прекратить вооруженные нападения на Украину».

Смертельный удар на вокзале произошел в Чаплине, городе с населением около 3500 человек в центральной части Днепропетровской области. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что москва может предпринять «нечто особенно жестокое» на этой неделе, поскольку в среду Украина отметила как провозглашение независимости от Советского Союза в 1991 году, так и шестимесячный срок российского вторжения.

«Курсор» писал про ракетный удар по вокзалу в Чаплино: Блинкен выступил с жестким заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!