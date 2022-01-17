Израиль отмечает Новый год деревьев

Редакция Курсора поздравляет всех израильтян с этим замечательным праздником!

В 2022 году еврейский праздник Ту би-Шват или Новый год деревьев выпал на 16-19 января. Он отмечается пятнадцатого числа пятого месяца Шват. К этому времени день становится длиннее. Светлое время суток продолжается на два часа больше. Самые ранние цветущие деревья, как считается, начинают пробуждаться после сна, а потому наступает новый цикл плодоношения.

Этот праздник имеет очень древнюю историю. Его упоминание встречается еще в Мишне. Израильтяне отмечают его, традиционно употребляя фрукты, растущие на израильской земле.

Также есть традиция отмечать праздник семейной трапезой. Редакция Курсора поздравляет всех израильтян с этим замечательным праздником!

На телеграм-канале «Голос Израиля» показали, как этот день отмечают ученики ешивы Хомеш.

Также израильтян поздравили на телеграм-канале «Люди в черном»

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