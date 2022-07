Израиль отправил 25 тыс. пайков в Харьков

Израиль отправил 25 000 пайков в Украину, сообщил в среду вечером посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

«25 000 порций быстрого приготовления были отправлены сегодня в Харьков в рамках продолжающейся гуманитарной помощи Израиля Украине», — написал Бродский в Твиттере.

Это были военные пайки в стиле MRE (Meals, Ready-to-Eat), включая такие блюда, как курица и макароны.

14 июля Министерство обороны отправило 1500 касок, 1500 защитных жилетов, сотни противоминных костюмов, 1000 противогазов и десятки систем фильтрации опасных веществ.

