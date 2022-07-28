Израиль отправил 25 тыс. пайков в Харьков

Израиль отправил 25 000 пайков в Украину, сообщил в среду вечером посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
«25 000 порций быстрого приготовления были отправлены сегодня в Харьков в рамках продолжающейся гуманитарной помощи Израиля Украине», — написал Бродский в Твиттере.
Это были военные пайки в стиле MRE (Meals, Ready-to-Eat), включая такие блюда, как курица и макароны.
14 июля Министерство обороны отправило 1500 касок, 1500 защитных жилетов, сотни противоминных костюмов, 1000 противогазов и десятки систем фильтрации опасных веществ.
25,000 instant meals were shipped today to #Kharkiv as part of continuing Israeli humanitarian assistance to #Ukraine. @MASHAVisrael @IsraelinUkraine @EynatShlein @AvivEzra @YoavBistritsky pic.twitter.com/3HG2Ebmum2
— Michael Brodsky (@michael_brodsk) July 27, 2022
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!