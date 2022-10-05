Израиль отправил Гражданской гвардии Испании пистолеты Ramon

В Испании израильские пистолеты Ramon получили хорошие оценки за функциональность, эргономику и цену.

Первая партия израильских полуавтоматических пистолетов Ramon уже прибыла в Испанию и была передана Гражданской гвардии страны.

Об этом сообщает Israeldefense.

В 2021 году тендер на их поставку выиграла израильская компания EMTAN, которая специализируется на производстве легкого стрелкового оружия для армий и правоохранительных органов. Согласно договору, в Испанию должны отправить 6 тысяч пистолетов Ramon калибра 9×19 мм. Сумма контракта составила 2,5 млн евро.

Однако сообщается, что испанцы хотят закупить 9 тысяч единиц оружия, а не 6 тысяч, как было ранее заявлено. Такие израильские пистолеты получили хорошие оценки за функциональность, эргономику и цену.

«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.

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Напомним, что журналисты утверждают, что Израиль договорился о том, что компания Rafael будет продавать системы ПВО в Объединенные Арабские Эмираты.