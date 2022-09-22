Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО

Журналисты утверждают, что Израиль договорился о том, что компания Rafael будет продавать системы ПВО в Объединенные Арабские Эмираты.

Сделка указывает, что для ряда арабских государств на первом месте находятся вопросы безопасности и экономики. В Израиле и ОАЭ опасаются, что Иран может обзавестись ядерным оружием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит стране Персидского залива мобильные перехватчики SPYDER производства Rafael. По информации журналистов, Объединенные Арабские Эмираты приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников, подобным тем, что были нанесены в Абу-Даби в начале этого года.

Минобороны Израиля, производитель SPYDER Rafael и МИД ОАЭ не прокомментировали эту информацию.

Ранее мы рассказывали, что Лапид встретился с министром иностранных дел ОАЭ в США.

Также «Курсор» сообщал, что Румыния может купить «Железный купол» у Израиля.