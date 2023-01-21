Израиль отстает по темпам восстановления международного туризма

Туристическая сфера многих стран начинает постепенно восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции. Некоторые регионы в 2022 году привлекли даже больше гостей, чем ожидалось. Но общую статистику занижают страны Азии, где из-за жестких COVID-ограничений снизился поток туристов.

Об этом пишет «НЭП».

В Израиле за прошлый год туризм восстановился приблизительно на 59 процентов, что немного превысило предварительные прогнозы министерства туризма. Но в общей картине наше государство отстает и с одной стороны это связано с тем, что туристов начали пускать в Израиль только в марте 2022 года (привитых и непривитых), а до этого, с 1 января, разрешался въезд гостям, которые были определены министерством здравоохранения как привитые или переболевшие.

Но пассажиропоток достигнул пика в мае прошлого года и начал немного снижаться. Затем во время осенних праздников был зафиксирован небольшой рост туристов и новый спад в конце 2022 года. Особые шаги, которые бы помогли привлечь иностранных гостей министерство туризма не предпринимало, или же они не принесли желаемые результаты.

«Курсор» писал ранее, что в 2022 году Израиль посетили более 2 миллионов иностранных туристов, в текущем году страна планирует привлечь еще больше гостей. Министерство уже объявило или даже запустило несколько программ, которые, вероятно, еще больше увеличат число посетителей святой земли.

Еще мы писали, что сейчас организовать бюджетную поездку довольно сложная задача, поскольку растущая инфляция в мире негативно отражается на многих аспектах жизни, в том числе и на туризме. Но аналитики составили рейтинг стран, в которые можно отправиться в следующем году, увидеть множество достопримечательностей и потратить минимум средств.