Названы самые дешевые страны Европы для посещений в 2023 году

В этих странах туристы смогут увидеть максимум и потратить при этом минимум.

Сейчас организовать бюджетную поездку довольно сложная задача, поскольку растущая инфляция в мире негативно отражается на многих аспектах жизни, в том числе и на туризме. Но аналитики составили рейтинг стран, в которые можно отправиться в следующем году, увидеть множество достопримечательностей и потратить минимум средств.

Список основан на данных Schengenvisainfo.

Итак, в рейтинг дешевых стран для путешествий попала Венгрия. В этой стране цены на жилье за ночь стартуют от 16 долларов, но отели с 3-4 звездами обойдутся дороже — 60-90 долларов. Перекусить в местных кафешках можно в пределах 5-25 долларов, а месячной проездной на общественный транспорт обойдется вам в 24 доллара.

Также бюджетной считается Португалия. Жилье здесь можно найти в пределах 11-51 доллара. Поесть можно за 8 долларов, а проездной в месяц стоит 41 доллар.

Следующая в списке — Словения. Жилье туристы могут найти здесь за 11-15 долларов, а вот стоимость ночи в отелях будет колебаться в пределах 38-96 долларов. Сытно перекусить здесь можно за 12-15 долларов, а цена за проездной составляет 15 долларов.

Также путешественникам предлагают посетить Болгарию, где самые бюджетные варианты проживания начинаются от 14 долларов, а переночевать в отелях можно за 36 долларов. Перекусить можно за 5-15 долларов, а проезд на общественном транспорте обойдется в 18 долларов, при покупке месячного проездного.

Можно провести уик-энд в Румынии. Там жилье можно найти и за 10 долларов. Одноразовый билет на автобус будет стоить всего 30 центов, а месячный проездной обойдется вам в 16 долларов. Цены на питание в ресторанах будут в пределах 6-15 долларов.

Еще среди самых дешевых европейских стран эксперты выделили Словакию, где цены за жилье стартуют от 10-13 долларов, а перекус в ресторане обойдется в 6-30 долларов.

Также в списке есть Молдова. Самое дешевое жильте турист сможет найти за 5-10 долларов, а неплохая гостиница обойдется в 30 долларов. Разовый билет на общественный транспорт будет стоить 40-50 центов, а еда – 10-12 долларов.

«Курсор» писал ранее, что эксперты компании Berkshire Hathway Travel Protection создали рейтинг самых безопасных стран, куда можно отправиться в следующем году.