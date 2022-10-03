Израиль ожидает массовую волну репатриантов из Украины и рф — Лапид

Власти Израиля прогнозируют, что в ближайшие месяцы в страну прибудут десятки тысяч новых репатриантов.

По словам премьер-министра Яира Лапида, правительство Израиля готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в еврейского государство в ближайшие месяцы.

«Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это», — заявил Лапид и добавил, что правительство выделит дополнительные средства на интеграцию этих граждан.

«Вслед за недавними событиями в россии* и в Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнинa Тамано-Шато представят решение по выделению дополнительных 90 млн шекелей на интеграцию иммигрантов», — заявил премьер-министр.

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По словам премьер-министра, Министерство репатриации и интеграции намерено провести совещание специальной комиссии, на котором будет определен порядок подготовки к новой волне массовой репатриации евреев в Израиль.

В Израиле действует Закон о возвращении евреев на историческую родину, предполагающий материальную и организационную помощь, упрощенное получение гражданства прибывающим в страну евреям.

Ранее Курсор писал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока беженцев из рф из-за объявленной там мобилизации.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели иммиграционные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!