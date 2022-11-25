Израиль передал десяткам стран «разведывательное досье» о поставках оружия из Ирана в рф — СМИ

Раньше Израиль не действовал активно в этом вопросе, чтобы избежать напряженности в отношениях с рф.

В последние недели Израиль передал десяткам стран и международных организаций разведывательные файлы о поставках оружия из Ирана в рф в попытке мобилизовать больше стран мира для оказания давления на режим в Тегеране, по словам высокопоставленных чиновников.

Об этом пишет Walla!

Высокопоставленные чиновники МИД заявили, что 20 октября из стратегического крыла МИД была отправлена ​​секретная телеграмма в десятки израильских посольств по всему миру с просьбой начать дипломатическую кампанию против поставок оружия из Ирана в рф.

В телеграмме израильским дипломатам предлагалось связаться с высшими чинами стран, где они служат, поднять вопрос о переброске иранских БПЛА в рф и опасениях переброски баллистических ракет из Ирана в рф, а также попытаться получить больше информации по теме.

Вскоре после этого министерство иностранных дел разослало этим посольствам разведывательный файл, в котором содержалась информация о поставках оружия, осуществленных Ираном, в том числе даты передачи оружия, суммы, которые рф выплатила иранцам, и оборудование, которое было передано.

В течение нескольких недель после этого израильские дипломаты передали эти сообщения соответствующим правительственным министерствам в десятках стран и передали досье разведданных.

Например, высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел заявили, что посол Израиля в Европейском союзе и НАТО Хаим Регев передал разведывательное досье заместителю генерального секретаря НАТО, а заместитель посла Израиля в Польше передал досье должностным лицам министерства иностранных дел в Варшаве. Кроме того, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел провел брифинг по этому вопросу для десятков дипломатов в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе.

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