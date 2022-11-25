Столтенберг прокомментировал идею Польши передать Украине немецкие ЗРК Patriot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил свое мнение касаемо предложения Польши передать Украине немецкие ЗРК Patriot.

Он считает, что Германия сама должна решать этот вопрос и консультации со странами-членами НАТО ей не нужны.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает DW.

«Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями», — сказал Столтенберг.

Также он ответил на вопрос, рискует ли альянс стать стороной конфликта, если отправит комплексы Patrion в Украину. Генсек НАТО подчеркнул, что союзники уже предоставляют современное вооружение, однако учат украинских военных пользоваться им за пределами Украины.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot.

«После новых ракетных атак россии я обратился к Германии, чтобы передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и установить на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе”, – написал Блащак.

Ранее Курсор писал, что «повар» путина рассказал, как россия влияла на выборы в США, Германии и Франции.

Кроме того, в украинском Совбезе сделали жесткое заявление по Ирану.