Израиль передал Украине современное медицинское оборудование для детской больницы

В рамках инициативы Посольства Израиля в Украине и израильского агентства по международному сотрудничеству в сфере развития MASHAV для Киевской городской детской клинической больницы №2 передано современное медицинское оборудование.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В частности, речь идет о современных роботизированных реабилитационных системах, специальных аппаратах для детей с аутизмом, а также модернизированных приборах для лабораторных исследований, лапароскопических операций и диагностики.

Больницу посетили заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Мария Карчевич и делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

Врачи заведения показали, как на практике применяют сверхсовременные роботизированные реабилитационные системы, специальные аппараты для детей с аутизмом и другое медицинское оборудование, а гости лично протестировали системы и увидели, как они функционируют.

«Выражаем искреннюю благодарность за постоянную и важную помощь. Качественное оборудование для оказания медицинской и реабилитационной помощи детям сейчас особенно необходимо, мы ведь должны сохранить здоровую нацию, которая после победы будет развивать успешную и сильную Украину!», – поделилась Карчевич.

Ранее стало известно, что Израиль направил Украине гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования. Стоимость очередного пакета помощи, содержащего медицинские оборудование, оценивают в 1,2 миллиона долларов. Взамен Иерусалим потребовал изменить официальную позицию Украины в ООН на произраильскую.

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