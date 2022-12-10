У Зеленского напомнили миру, чем грозит сотрудничество рф с Ираном

Российская федерация* усилила сотрудничество с Ираном, потому что проигрывает на войне в Украине и испытывает трудности с вооружением. Но в Офисе Президента Владимира Зеленского призывают мир реагировать на угрозу, ведь речь идет о глобальной безопасности.

Об этом на своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, военное сотрудничество рф и Ирана отразится, в первую очередь на Украине, потому что дронами-камикадзе и баллистическими ракетами оккупанты будут обстреливать украинские города. Но вопрос касается не только Украины, но и в целом глобальной безопасности, и мир не должен молча наблюдать за этим.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Иран помогает рф боеприпасами и вооружением, а путин взамен предоставляет Ирану военные (ядерные) технологии.

«Курсор» писал ранее, что главный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в пятницу, что рф и Иран работают над созданием «полномасштабного оборонного партнерства».

Еще мы писали, что взамен на ударные беспилотники и поставки баллистических ракет, россия может предоставить Ирану самолеты, системы ПВО и другое военное оборудование.

Напомним, риск того, что президент россии владимир путин решится применить ядерное оружие в войне против Украины, снизился после давление на рф со стороны международного сообщества.