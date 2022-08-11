Израиль передал украинским бойцам 50 тысяч пакетов готового питания

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, который передал на нужды ВСУ 50 тысяч пакетов готового питания.

Израиль продолжает оказывать помощь Украине и передал на нужны ВСУ комплексы готового питания с нагревающим элементом. Их получил мэр Киева Виталий Кличко от посла Израиля в Украине Михаэля Бродского.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Виталий Кличко.

По словам мэра украинской столицы, 50 тысяч комплексов питания город передаст военнослужащим, которые защищают свою родину от российских захватчиков. Он также поблагодарил Израиль за поддержку, которую страна предоставляет Украине с начала полномасштабной войны.

Еще Виталий Кличко обсудил с Михаэлем Бродским дальнейшее сотрудничество, в частности создание реабилитационных центров. Посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских бойцов, в том числе и тех, кто нуждается в протезировании.

«Курсор» писал ранее, что в июле Израиль отправил 25 000 порций быстрого приготовления в Харьков в рамках продолжающейся гуманитарной помощи Украине. Это были военные пайки в стиле MRE (Meals, Ready-to-Eat), включая такие блюда, как курица и макароны.

Еще мы писали, что 20 украинских специалистов в области психического здоровья провели две недели в Израиле, где проходили тренинг по преодолению психических травм, чтобы помогать украинцам справляться с ужасами войны.