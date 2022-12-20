20 генераторов и палатка: Израиль направит Украине новую помощь

11:55, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Генераторы будут размещены в общественных зданиях по всей Украине.

С сегодняшнего дня Израиль передаст Украине около 20 генераторов в связи с энергетическим кризисом в стране и отключением электричества, которое преобладает в значительной части страны.

Потребность в генераторах возникла во время переговоров высокопоставленных чиновников МИД со своими украинскими коллегами.

Предполагается, что эти генераторы будут размещены в общественных зданиях по всей Украине.

Кроме того, в рамках помощи, которую Израиль оказывает Украине, Израиль установит в Киеве палатку, которая позволит желающим заряжать свои мобильные телефоны.

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