20 генераторов и палатка: Израиль направит Украине новую помощь

Генераторы будут размещены в общественных зданиях по всей Украине.

С сегодняшнего дня Израиль передаст Украине около 20 генераторов в связи с энергетическим кризисом в стране и отключением электричества, которое преобладает в значительной части страны.

Потребность в генераторах возникла во время переговоров высокопоставленных чиновников МИД со своими украинскими коллегами.

Предполагается, что эти генераторы будут размещены в общественных зданиях по всей Украине.

Кроме того, в рамках помощи, которую Израиль оказывает Украине, Израиль установит в Киеве палатку, которая позволит желающим заряжать свои мобильные телефоны.

אותם גנרטורים צפויים להיות מוצבים במבני ציבור ברחבי אוקראינה. בנוסף, ישראל תקים אוהל בקייב שיאפשר למעוניינים להטעין את הטלפונים הסלולריים, כחלק מהסיוע שישראל מעבירה לאוקראינה. מחר צפויים לציין 300 ימים לתחילת הלחימה — Gili Cohen (@gilicohen10) December 20, 2022

Читайте также: Лукашенко отказал путину и не будет вступать в войну в Украине — ISW.