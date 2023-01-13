Израиль передаст Украине технологии умного оповещения о ракетах и дронах

С начала полномасштабной войны рф против Украины Иерусалим занял позицию, отличную от большинства демократий.

Израиль передает Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Укринформ.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением по ракетам и дронам. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью», — сказал Корнийчук.

Как известно, с самого начала полномасштабной войны рф* против Украины Иерусалим занял позицию, отличную от большинства демократий.

«Израиль ограничивается предоставлением Украине гуманитарной помощи, не только каждый раз отказывая Киеву в военной помощи, но и не допуская передачу третьими странами оружия, содержащего израильские комплектующие», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, на фоне того, что Израиль не может передать Украине системы «Железный купол», США предложили Иерусалиму альтернативу.

По мнению Вашингтна, Израиль может поставить Украине зенитно-ракетные комплексы «Барак» и «Спайдер». «Барак», также известный как ЗРК корабельного базирования, использует израильский флот для охраны газовых месторождений в Средиземном море.

Также Курсор писал о том, что, по мнению издания Politico, Израиль не изменит политику в отношении Украины. Израиль предоставил Киеву продукты, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь, но не предложил значительную военную технику для использования против российских войск. Это злит официальных лиц в Вашингтоне, но удовлетворяет москву, пишут журналисты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!