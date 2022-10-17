Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов

Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.

Израильский оборонный гигант Rafael показал на выставке AUSA 2022 года лазерную систему ПВО Iron Beam. Боевой лазер способен перехватывать всевозможные БПЛА.

Об этом сообщает портал Speka.

Отмечается, что высокоэнергетическая лазерная боевая система Iron Beam разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems и ее американским подразделением.

«Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью», — говорится в сообщении.

о данным издания IsraelDefense, система Iron Beam способна перехватывать широкий спектр целей, в том числе разнообразные БПЛА — как одиночные, так и атакующие группами. Дальность поражения – от нескольких сотен метров до нескольких километров.

«Iron Beam разработана в дополнение к всемирно известной системе ПВО «Железный купол» и дополняет предложения многоуровневой обороны от компании Rafael», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе.