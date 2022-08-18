Израиль получил предупреждение от Китая: Отношения могут пострадать из-за США

Китайский дипломат предупредил Израиль, чтобы он не допустил, чтобы давление США навредило отношениям с Пекином.

Один из высокопоставленных китайских дипломатов предупредил Израиль, чтобы тот не позволил давлению США повредить его отношениям с Пекином, заявили Бараку Равиду из Axios высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Израиля, непосредственно осведомленные об этом вопросе.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Послание Лю Цзяньчао, главы отдела международных дел Коммунистической партии Китая, послу Израиля в Пекине Ирит Бен-Абба было самым недвусмысленным и прямым посланием, которое Израиль получил из Пекина о треугольнике США-Израиль-Китай. Встреча в прошлую среду была их первой с тех пор, как Лю принял на себя свою новую влиятельную роль на уровне министра.

Израильские официальные лица сообщили Равиду, что Лю подчеркнул важность двусторонних отношений, особенно для сотрудничества в области технологий.

Израиль и Китай в прошлом конфликтовали из-за палестинского вопроса, поскольку Китай признает палестинское государство и постоянно поддерживает палестинцев в ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин публично выразил поддержку «двухгосударственному решению» израильско-палестинского конфликта.

В 2013 году Си представил состоящее из четырех пунктов предложение о прекращении конфликта между Израилем и ПА и создании независимого палестинского государства в рамках стремления Китая играть более важную роль на Ближнем Востоке в целом и в мирном процессе между Израилем и ПА в частности.

Лю сказал на встрече на прошлой неделе, что, несмотря на эти разногласия, между Китаем и Израилем нет конфликта, а есть долгосрочные общие интересы. Он также сказал, что китайцы понимают боль еврейского народа, потому что китайцы подвергались преследованиям со стороны Запада.

В этот момент, по словам Равида, Лю перевел разговор на напряженность в американо-китайских отношениях. Он сказал, что, хотя Китай понимает особые отношения между Израилем и США, он, тем не менее, внимательно следит за политикой Израиля в отношении Китая.

«Это критическая контрольная точка для отношений между Китаем и Израилем», — сказал Лю, по словам израильских официальных лиц, добавив, что он надеется, что Израиль не поставит под угрозу позитивное будущее израильско-китайских отношений, присоединившись к политике США в отношении Пекина.

Лю особо призвал Израиль не «втягиваться» в позицию США, согласно которой Китай совершает геноцид в Синьцзяне. Под давлением США Израиль в июне подписал в Совете ООН по правам человека декларацию, в которой осуждает действия Китая.

Согласно отчету Равида, посол Израиля сообщил высокопоставленным китайским чиновникам, что Израиль проводит независимую внешнюю политику, в том числе в отношении Китая, но подчеркнул, что действия Китая в ООН по палестинскому вопросу не помогают отношениям.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!