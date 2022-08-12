Китай раскрыл свои секреты: военные учения около Тайваня сыграли против него

Китайские военные учения принесли больше пользы Соединенным Штатам, поскольку позволили раскрыть секреты его вооружения, а также вычислить уязвимые места.

Расширенные учения Китая вокруг Тайваня стали беспрецедентным военно-политическим предупреждением против внешнего вмешательства в дела острова. Однако они открыли окно для сбора разведданных для США и их союзников.

Четыре дня интенсивных учений на прошлой неделе — и продолжительные маневры на этой неделе — дали возможность тщательно изучить ракеты, которые Китай будет использовать для отражения иностранных военных операций, а также его системы управления, контроля и связи, заявили американские аналитики по вопросам безопасности.

Что касается стратегической разведки, то учения дали представление о способности Китая блокировать остров в качестве прелюдии или альтернативы любому вторжению, впервые продемонстрировав пуски баллистических ракет над Тайванем, а также имитацию воздушных и морских атак на корабли на его восточном побережье.

Признавая, что сбор данных продолжается, американские чиновники считают, что Китай вряд ли будет демонстрировать свою лучшую тактику и стратегию во время учений, однако большинство китайских систем и ракет известны Соединенным Штатам.

Сингапурский аналитик по вопросам безопасности Коллин Кох заявил, что учения не столько вооружение, сколько возможность понаблюдать за ключевыми китайскими элементами — реформированным командованием Восточного театра военных действий Китая, его Ракетными войсками и Силами стратегической поддержки.

«Я полностью ожидаю, что США будут собирать данные по всему спектру — сигналы, связь и электронная разведка — это просто слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить», — заявил эксперт.

«Когда собираются такие данные с другой стороны, это означает, что вы можете выяснить, где находятся уязвимые места, и это поможет создать свои собственные системы противодействия и глушения», — пояснил Кох.

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