Израиль получит финансовую компенсацию: известны подробности сделки по газовому месторождению Кана с Ливаном

Обнародован проект соглашения о морской границе между исключительными экономическими зонами Израиля и Ливана.

Об этом информирует 6 октября Globes.

Газовый объект Кана/Сидон, который охватывает экономические зоны Ливана и Израиля, будет полностью разрабатываться Ливаном, в основном через французскую энергетическую компанию Total. Израиль получит финансовую компенсацию за часть в своей зоне, как утверждает высокопоставленный дипломатический источник.

Механизм компенсации пока не определен, и он будет обсуждаться совместно с компаниями-разработчиками. Израиль отказался от своих требований относительно своей экономической зоны и принял требование Ливана о границе между экономическими водами двух стран по так называемой линии 23. Первоначальная позиция Израиля заключалась в том, чтобы согласиться уступить 60% спорной территории. Морская граница между двумя странами будет проходить по линии буев, протянувшейся от берега на пять километров в сторону моря, в соответствии с требованием израильской стороны.

Соглашение якобы планируют обсуждать в кабинете безопасности Израиля в четверг, но еще не решено, какой орган должен проголосовать за него, кабинет или все правительство. Только после этого в Вашингтон будет передан положительный ответ. США и Франция будут гарантами соглашения, и что Франция, которой принадлежит 50% Total, экономически заинтересована в его успехе.

Ранее «Курсор» сообщал о публикациях СМИ относительно позиции Гали Бахарав-Миара, генерального прокурора. Она прокомментировала договор Израиля и Ливана по месторождению газа Кана/Сидон. Она якобы изменила свою позицию в отношении процесса утверждения нового соглашения. По ее мнению, сделку должны одобрить всем правительством, представить на рассмотрение Кнессета.