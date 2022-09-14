Израиль поможет украинским психологам и педагогам подготовиться к чрезвычайным ситуациям

Минобразования и МИД Израиля проведут для ведущих представителей системы просвещения Украины курс, в основу которого легли накопленные Израилем знания и опыт касаемо действия в чрезвычайных ситуациях.

В частности, благодаря этому курсу хотят помочь Украине в развитии инфраструктуры службы психологических консультаций и системы работы в чрезвычайных ситуациях. Он будет посвящен учебе в чрезвычайных ситуациях и психологическим консультациям.

Об этом сообщает издание «Детали» со ссылкой на министерство иностранных дел.

Израильская психологических консультаций при министерстве образования послужит моделью для этого курса. Во время визита украинской делегации планируется прохождение ею курса подготовки в отделе по безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Украинским специалистам покажут, как происходит функционирование израильской системы образования в различных ситуациях. Например, в случае ракетных обстрелов. Психологи расскажут о том, как работают в кризисной ситуации, о примерах ментальной подготовки персонала, а также о принципах, в соответствии с которыми родители и дети получают от них помощь.

Членам делегации продемонстрируют уникальную программу для чрезвычайных ситуаций, применяемую в детских садах и яслях. Также запланирован визит украинских специалистов в школу в Иерусалиме и национальный Центр защиты детей и подростков в Сети («Мокед 105»).

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!