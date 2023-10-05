По словам чиновника, подготовку к реализации очень важного проекта уже провели.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сказал, что в ближайшие несколько недель он намерен посетить Израиля. Основная цель визита касается поставок израильского природного газа в Турцию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

"Мы говорим о более всеобъемлющем энергетическом сотрудничестве между нашими странами, но доставка израильского газа в Турцию и в Европу через Турцию является «флагманом» или одним из главных приоритетов. Мы говорим о том, что часть газа полностью (остается – ред.) в Турции, а часть его направляется в Европу для обеспечения безопасности поставок в Европу", – заявил министр.

По словам Байрактара, подготовку к реализации проекта уже провели.

Ранее в Вloomberg сообщили о проведении турецкими и израильскими официальными лицами переговоров об энергетическом сотрудничестве. Иерусалим и Анкара стремятся к расширению экономических связей. Так, страны хотят провести изучение возможностей экспорта газа в Европу через Турцию из средиземноморского месторождения у сектора Газа.

Также "Курсор" сообщал о встрече на Генеральной Ассамблеи ООН министра иностранных дел Эли Коэна и главы МИД Турции Хакана Фидана. Они говорили относительно расширения мирных соглашений и возможности подписания соответствующей договоренности между Израилем и Саудовской Аравией.

Помимо этого мы писали, что в скором времени премьер-министр Биньямин Нетаниягу может посетить с визитом Турцию. По словам Эрдогана, после он ответит взаимностью, посетив Израиль. Глава израильского правительства планировал посетить Турцию еще в июле, но поездка была отложена из-за имплантирования картиостимулятора.